TBMM Genel Kurulu’nda Mavi Vatan tartışması

TBMM Genel Kurulu, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeleri içeren 17 maddelik Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeleri sürdürmek üzere Meclis Başkan Vekili Celal Adan başkanlığında toplandı.



Gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alan AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan’ın “Mavi Vatan”a ilişkin sözlerine tepki gösterdi.



Akar, “Ana vatan, gök vatan, mavi vatan, yavru vatan ayrılmaz bir bütündür; ayrılamaz, parçalanamaz. Parçalamak isteyenlerin akıbeti malum. Bunlardan kimileri denizlerde boğuldu, kimileri dağlarda çukurlarda gömüldü. Mavi Vatan; Karadeniz’de, Akdeniz’de, Ege’de, kara suları, kıta sahanlığı, deniz yetki alanları dahil denizlerimizin atlındaki ve üstündeki her türlü hak ve menfaatlerimiz, yani denizlerdeki misak-ı millimizdir, milli meselemizdir.” dedi.



Akar, 12 bin kilometre kıyı, 462 bin kilometrelik deniz alanıyla Mavi Vatan'ın açık bir gerçek olduğunu belirterek, şunları söyledi:



“Mavi Vatan masal değildir. Uzaktan yakından birçok devletin içeri denizlerimizdeki imkan ve fırsatlardan yararlanmak için her türlü gayreti gösterdiği bir ortamda görev yapıyoruz. Bu görevler sırasında kullandığımız İHA’larımız, SİHA’larımız, TCG Anadolu’muz ve diğer Türk savunma sanayi ürünlerimiz gerçekten bir masal değil, hayatımızın gerçekleridir.



Devletimizin askeriyle, siviliyle, her türlü kahramanlık ve fedakarlığı göstererek hak ve menfaatlerimizi korumasını da masal olarak nitelemek gerçekten büyük bir gaflet ve büyük bir talihsizliktir. Hele hele bunun yıllarca dışişlerinde görev yapmış bir milletvekilimiz tarafından dile getirilmesi gerçekten akıllara ziyan ki ben birçok CHP’li milletvekili arkadaşımızın da bizlerle aynı görüşleri paylaştığına inanıyorum. Masalın çeşitli unsurları var. Bu unsurlardan hiçbiri Mavi Vatan için geçerli değil. Mavi Vatan'ı masal olarak nitelemek, Mavi Vatan'a ‘masal’ demek ne demek? Türkiye’nin denizleştirilmesini engellemektir. Türkiye’yi Antalya Körfezine hapsetmektir. Dünya ile dost ve kardeş ülkelerle deniz ulaşımını kesmek ve tarihi kazanımlarımız ile dayanışma ve işbirliğimizi tahrip etmektir.”



EMİR YANIT VERDİ



Mavi Vatan’ın arkasında olduklarını söyleyen CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ise, “Sayın paşamız buraya gelmiş, bu konuları açmışsa hemen tartışalım. Ben sorular soracağım, gelsin anlatsın. Sayın paşam; siz genelkurmay başkanlığı yaptınız, savunma bakanlığı yaptınız. Darbe yaptı Sisi. Dünya darbeyi kınadı; ama Erdoğan hükümeti bütün meselesini Sisi’nin üstüne kurdu. Mısır’la biz kavga ettik, herkes Mısır’la anlaştı, Erdoğan Mısır’la anlaşmadı. ‘Sisi ile ne konuşacağım?’ dedi, ‘Rabia meydanı’ dedi ve biz Mısır’la ilişkileri kaybettik. Ama şimdi ne oldu? Tükürdüğünüzü yaladınız, Sisi ile anlaştınız; ama ne oldu? Geç kaldınız geç. Mavi Vatan elden kaçtı. Yunanistan Mısır’la anlaştı.” dedi.



TARTIŞMA YAŞANDI



Tekrar söz alan Hulusi Akar, “Sen”, “Ben” demeden nazik bir dille hitap ettiğini belirtirken, kendisine tepki gösteren CHP'lilere “Dinleyin, oturduğunuz yerden konuşmayın” diyerek çıkıştı.



Muhalefet milletvekillerinin sıralara vurarak tepkisini sürdürmesi üzerine Meclis Başkan Vekili Adan araya girip, milletvekillerini uyardı.



Konuşmasına devam eden Akar, “Ben başlangıçtan itibaren uhuletle tamamen gerçekleri ve inanıyorum bazı CHP’li arkadaşlarımızın da paylaştığı fikirleri burada dikkatlerinize sundum. Burada alınacak, bağıracak, çağıracak bir şey yok. Biz milli bir meseleden bahsediyoruz ve iş birliğimizden bahsediyoruz. Bunu görmeniz lazım. İlave bir şey varsa konuşmaya hazırız.” ifadelerini kullandı.