TBMM Hazırlık Komisyonu'ndan HDP'li Semra Güzel kararı

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in, dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyayı inceleyen Meclis Hazırlık Komisyonu kararını verdi.

Oy çokluğu ile Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde görüş bildirildi.

Komisyonun son toplantısına Güzel adına savunma yapan HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu bir kez daha çağrıldı ve son sözü olup olmadığı soruldu.

Kerestecioğlu'nun son sözlerinin ardından, komisyon Güzel ile ilgili oylamaya geçti.

Hazırlık Komisyonu’ndaki HDP’li üye Mehmet Tiryaki dışında üç AK Parti'li bir de CHP’li milletvekilinin oyuyla Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması kararı alındı.

Komisyon bu kararı, rapor halinde salı günü Karma Komisyon'a sunacak ve Güzel ile ilgili bundaki sonraki süreç Karma Komisyon'da devam edecek.

