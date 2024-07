TBMM'de gündem yoğun: Sokak köpeklerine ilişkin teklifin komisyon süreci başlıyor

Haftalık çalışmasına 16 Temmuz Salı günü başlayacak Genel Kurul, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek.



Teklife göre, Milli Eğitim Akademisi kurulacak. Öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde belirlenen teorik ve uygulamalı derslerden oluşan hazırlık eğitimi, Milli Eğitim Akademisince verilecek.



Öğretmen adaylarına, hazırlık eğitimi sürecinde belirlenen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay ödeme yapılacak.



Üç yıllık çalışma süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenler talepleri halinde görev yaptıkları yerde öğretmen kadrolarına atanacak. Öğretmen kadrolarına atananlar mazerete bağlı olarak yapılacak yer değiştirmeler hariç olmak üzere 1 yıl süreyle yer değiştiremeyecek.



Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanılmasını kolaylaştırma, kabul etme, bulundurma, kullanma suçları ile hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş suçları ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkum olanların öğretmenliği sona erecek.



Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarındaki öğretmenlere karşı, görevleri sebebiyle "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarının işlenmesi halinde cezalar yarı oranında artırılacak ve hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmayacak.



Görevde olan öğretmen ve uzman öğretmenlerden, 20 yıllık çalışma süresini tamamlayan ve uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti olma şartı dışındaki koşulları sağlayanlar başöğretmen ünvanı için başvurabilecek.



KAMUDA TASARRUF TEDBİRLERİ GENEL KURUL GÜNDEMİNE GELİYOR



Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından TBMM Genel Kurulu, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak.



Bu teklife göre de kamu kurum ve kuruluşlarının harcama ve uygulamalarının tasarruf tedbirlerine uygunluğunun idarelerince veya Hazine ve Maliye Bakanlığınca denetlenmesi sonucunda, alınan tedbirlere aykırı iş ve işlemleri tespit edilenler hakkında disiplin hükümleri uygulanacak.



Akaryakıt ikmali, bayilik lisansı ve yeterli donanımı olan akaryakıt istasyonları dışında yapılamayacak.



30 Haziran 2027 tarihine kadar 6 Şubat 2023 depremleri dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen illerde yer alan ve 2023 yılı ocak ayı verilerine göre nüfusu azalan belediyeler bakımından, 2023 ocak ayı esas alınacak.



Özel veya kamu ayrımı gözetilmeksizin her statüdeki kurum ve kuruluşun yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyeliğinde ve komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarda görev alanlara, kurum içi ve kurum dışı ayrımı yapılmaksızın bu görevlerinden sadece biri için ücret ödenebilecek.



Yürütülen görevler nedeniyle huzur hakkı, ücret, ikramiye gibi her ne ad altında olursa olsun bir ayda yapılabilecek ödemelerin toplam net tutarı 108 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemeyecek.



SAHİPSİZ HAYVANLARA İLİŞKİN TEKLİFİN KOMİSYON SÜRECİ BAŞLIYOR



Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak.



Teklife göre, saldırgan olan, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan veya sahiplenilmesi yasak olan hayvanlara yerel yönetimlerce "ötanazi" yapılacak.



Rehabilite edilen hayvanlar sahiplendirilinceye kadar bakımevlerinde barındırılacak, Tarım ve Orman Bakanlığı veri sistemine kaydedilecek.



Başta yerel yönetimler olmak üzere diğer ilgili kurum ve kuruluşlara teşvik veya Bakanlıkça uygun görülen miktarlarda mali destek sağlanacak.



Yükümlülüklerini yerine getirmeyen belediye yetkililerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek, sahipli hayvanlarını terk edenlere yönelik idari para cezası 2 bin liradan 60 bin liraya çıkarılacak.



Kedi ve köpek sahiplerinin, hayvanlarını 31 Aralık 2025'e kadar dijital kimliklendirme yöntemiyle kayıt altına aldırmaları zorunlu olacak.



İKİ BAKAN KOMİSYONLARI BİLGİLENDİRİCEK



İhtisas komisyonları da toplanarak gündemdeki konuları görüşecek.



Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna, Bakanlığının çalışmaları hakkında bilgi verecek. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunu, "kolluk uygulamaları ve insan haklarının korunması" konusunda bilgilendirecek.



Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda "yükseköğretim ve yapay zeka" konusunda, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren ise Dışişleri Komisyonunda, Başkanlık olarak yürüttükleri faaliyetlerle ilgili sunum yapacak.



Dilekçe Komisyonu da toplanarak gündemindeki konuları görüşecek.



15 TEMMUZ ANMA TÖRENİ



TBMM'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni düzenlenecek. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş katılacak.



TBMM'deki program, darbe girişimi sırasında Meclis bahçesinde bomba düşen alandaki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na karanfil bırakılmasıyla başlayacak. Program, Şeref Holü'nde "Milletin Zaferi - Elimin Emeği Gözümün Nuru Sergisi" ile devam edecek.



Ardından Tören Salonu'nda düzenlenecek 15 Temmuz Anma Töreni, İstiklal Marşı ile başlayacak.



Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından 15 Temmuz video gösterimi yapılacak. AK Parti İstanbul Milletvekili ve besteci Yücel Arzen Hacıoğulları dinleti sunacak.



Anma Töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş konuşma yapacak.