TBMM'de kritik HSK seçimi

TBMM'nin gündeminde kritik bir seçim var.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun Meclis tarafından seçilecek 7 üyesi için iktidar ile muhalefet uzlaşı zemini arıyor. Çünkü ne Cumhur İttifakı ne de Millet İttifakı adaylarını seçtirmek için yeterli çoğunluğa sahip. Uzlaşı sağlanamazsa üyeler kura ile belirlenecek.

118 ADAY ADAYININ BAŞVURUSU İNCELENDİ



Üye seçimi Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nda yapılacak. Oluşturulan alt komisyon, Yargıtay, Danıştay, avukat ve öğretim üyesi kontenjanından toplam 118 aday adayının başvurusunu inceledi.

Perşembe günü toplanacak ana komisyon, Genel Kurul'a gönderilecek isimler için seçim yapacak.



ÜYE SEÇİMİNİN KURAYA KALMAMASI İÇİN MECLİS'TE UZLAŞI ARANIYOR



Komisyonda, 7 üyelik için 3'er aday belirlenecek. Birinci oylamada adaylar için üçte iki çoğunluk aranacak. Ancak komisyondaki sandalye dağılımına bakıldığında ittifakların bu çoğunluğun sağlanamayacağı görülüyor. İkinci oylamada üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu aranacak. O da olmazsa en çok oyu alan iki aday arasında kura çekilecek.



Bu durumda da Cumhur ve Millet ittifakı adaylarının eşit şansı olacak. Bu süreç öncesine AK Parti 7 üyeden 2'sinin Millet İttifakı'nın adayı olmasını önerdi. Ancak henüz uzlaşı sağlanamadı.

HSK'NIN YENİ ÜYELERİ 4 YIL GÖREV YAPACAK



Genel Kurul’da seçim, aynı usul ve oranlar gözetilerek gelecek hafta yapılacak. 7 Haziran’a kadar belirlenecek 11 üyenin 4’ü ise Cumhurbaşkanı tarafından seçilecek. HSK’nın yeni üyeleri 4 yıl görev yapacak.