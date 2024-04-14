Tekirdağ Hava Durumu | Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Nisan 2024

Tekirdağ için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Tekirdağ İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Tekirdağ için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°. Yarın için Tekirdağ hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 22°. 16 Nisan 2024 Salı Tekirdağ hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 25°. 17 Nisan 2024 Çarşamba Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24°.
Bugün
21/
12
Yarın
22/
14
Salı
25/
15
Çarşamba
24/
16
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