Tekirdağ Hava Durumu | Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Nisan 2024

Tekirdağ İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Tekirdağ için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°. Yarın için Tekirdağ hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 22°. 16 Nisan 2024 Salı Tekirdağ hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 25°. 17 Nisan 2024 Çarşamba Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24°.