Tekirdağ'da hastanede müdür yardımcısı ile teknikerin kavgasına idari soruşturma

Ne yazık ki sağlık çalışanlarımız, sağlık emekçilerimiz ortalama günde bir kez sağlıkta şiddete maruz kalmakta ve halkın sağlığı tehlikeye atılmaktadır.

Şiddet dışarıdan hasta ve hasta yakınlarından geldiği gibi içeride de şiddete ne yazık ki sağlık camiası, sağlık emekçileri maruz bırakılıyor ve sağlığımız, halkın sağlığı tehlikeye atılıyor." dedi.



Üyeleri Halil İbrahim Kazankaya'nın alçı odasında havalandırma bulunmaması, gerekli malzemelerin olmadığı gerekçesiyle idareye başvurduğunu anlatan Şimşek, "Sözleşmeli bir zanlı bugün arkadaşımıza yasal ceza alacak diye korkusundan şiddete başvurmuştur. Ve yaşamını da tehlikeye atarak canına kastetmiştir.

Değerli Tekirdağ halkı, buradaki çalışan sağlık emekçileri sizin sağlığınızı koruyor. Kalite ve destekten sözde sorumlu bir müdür yardımcısı kalkıyor, arkadaşımızı görevi başında dövüyor. Böyle kamu kurumu yönetilmez." diye konuştu.