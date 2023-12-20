Teknesi bulundu, kendisi yok | Kayıp iş insanı 7 gündür aranıyor

Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında teknesi bulunan ancak kendisinden haber alınamayan iş insanı Yasin Cinkaya’yı arama çalışmaları devam ediyor.



Cinkaya, 14 Aralık günü Didim’den denize açılan teknesiyle kayboldu.



Ailesinin kayıp ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri, Cinkaya’nın boş teknesini Eşek Adası yakınlarında buldu, ancak kendisine ulaşılamadı.

Cinkaya’nın FBR isimli teknesinde emniyet güçlerinin yaptığı inceleme de tamamlandı.



İncelemede, teknede herhangi bir adli olaya ilişkin ize rastlanılmadı.



Polis, Cinkaya’nın dengesini kaybederek denize düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.