Tel Abyad’da PKK/YPG’ye ait mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu

Barış Pınarı Harekat bölgesinde arama tarama faaliyetleri devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da terör örgütüne ait mayın eğitim ve depolama tesisi bulunduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekât bölgesinde terör örgütü PKK/YPG’nin tuzakladığı mayın ve EYP’lere yönelik arama-tarama faaliyetleri sürüyor. Komandolarımız Tel Abyad’ın güneyindeki Sharakrak köyünde yaptıkları arama-tarama sırasında terör örgütü tarafından kullanılan mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu. Teröristlerce çoğunluğu sivillerin kullandığı yaşam alanlarına yerleştirilen EYP’lerin, daha çok insana zarar vermesi için demir ve bilye parçacıkları ile güçlendirildiği tespit edildi. Tesis içerisindeki silah malzemeleri ve mühimmatlarla birlikte kullanılamaz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.