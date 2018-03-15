Telefonda fetva dönemi bitiyor

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Ankara'daki medya temsilcileriyle Diyanet İşleri Başkanlığında bir araya geldi. Toplantıda Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş de hazır bulundu.
Bekir Bozdağ, "Artık telefonla arayanlara telefonda fetva verilmesi dönemi kapanıyor. Diyanet, Alo-Fetva hattını arayanların sorularını alacak, ancak bu sorulara cevaplar yazılı olarak verilecek. Yazılı cevaplarda da ilçenin müftüsünün ilçedeyse, ildeyse il müftüsünün, Diyanet’te ise Din İşleri Yüksek Kurulu’nun onayı olacaktır" dedi.
Diyanet'in verdiği Alo Fetva hizmetiyle, insanlar 190'ı arayarak telefonda fetva alabiliyor.