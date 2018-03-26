TEM Otoyolunda feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

İstanbul’dan Ankara istikametine gitmekte olan Aydın Durukan idaresindeki otomobil, gece yarısı Çilimli İlçesi Üçyol köyü mevkiinde, önce yol kenarında ki bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisi ile hareket kabiliyetini kaybeden araç yol kenarında beklerken, aynı istikamette gitmekte olan Ali Kuyucu idaresinde tanker otomobile çarptı.
Kazada araç hurdaya dönerken aracın içerisinde bulunan Ayşe Durukan araçtan fırlayarak feci şekilde hayatını kaybederken, aynı araç içerisinde bulunan sürücü Aydın Durukan ve Emine Durukan ağır yaralandı. Eyüphan Durukan ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Olay yerine gelen Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralılar Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.