TEM Otoyolu'nda feci kaza | 2 sürücü tutuklandı

TEM Otoyolu Tuzla Fatih Mahallesi mevkiinde, Edirne istikametinde ilerleyen 35 KD 5720 plakalı otomobil, 00.50 sıralarında Mehmetçik Vakfı Kurtköy Dinlenme Tesisleri çıkışında yoldan karşıya geçmeye çalışan yayalara çarptı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde aynı aileden olduğu öğrenilen Şükrü Okur (48), eşi Melek Okur (44) ile çocukları Muhammet Alihan Okur (15), Ecrin Okur (11) ve yakınları Fatma Gürsoy'un (59) hayatını kaybettiği anlaşıldı.



Kaza sonrası kapanan yol, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.



Otomobil sürücüsü S.K. ise ambulansla tedbiren Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Ekiplerin çalışması sonucu, kazada hayatını kaybeden aile fertlerini yol kenarında indiren otobüs şoförü U.A. ile otomobil sürücüsü S.K. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.A. ile S.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



AİLE KIZLARININ ANKARA'DAKİ NİKAH TÖRENİNDEN DÖNÜYORMUŞ



Olay sonrasında Adli Tıp Kurumu'na götürülen 5 kişinin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.



Vefat edenlerin yakını ve Samsun Yakakent Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Eyüp Baş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şükrü Okur'un kızının Ankara'da nikah töreni olduğunu, nikaha katılan ailenin de otobüsle İstanbul'a döndüğünü anlattı.



Otobüsün TEM Otoyolu'nun kenarında yolcuları bırakması sonucu olayın gerçekleştiğini ifade eden Baş, şöyle konuştu:



"Otobüs sürücüsünün, yolcu istemesine rağmen indirmemesi gerekir. Bu çok ciddi bir mesele, sorumluluk isteyen bir mevzu. Otobüs terminallerinde indirmesi, oradan sevkiyat sağlaması gerekiyordu. Adli cinayet gibi bir kaza. Federasyon olarak olayın takipçisi olacağız. Alınan raporlara göre, adli mercilere başvuracağız. Vatandaşlarımızın ve hemşerilerimizin bu şekilde olmaması gerekiyordu. Otobüs firmasının yaptığı hatadan dolayı bu şekilde olmaması gerekiyordu. Ne yazık ki vatandaşlarımızı bu şekilde kaybettik, üzgünüz."



Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenazeler, memleketleri Samsun'a götürülmek üzere Kartal'daki gasilhaneye gönderildi.



Cenazelerin yarın Yakakent ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.