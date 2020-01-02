TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönü, TEM Baltalimanı ayrımında saat 15.50 sularında otomobil sürücüsü Hakan Y., köprü yönüne ilerlediği sırada trafiğin yavaşlaması üzerine sol şeride geçmek istedi.
Hakan Y., orta şeritten sol şeride yöneldiği sırada, önce yanından geçen bir otomobile ardından da hafif ticari araca çarptı.
Kazada, ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle, sol şerit trafiğe kapatılırken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu oluştu.