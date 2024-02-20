TEM Otoyolu’nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü

Kaza, saat 14.00 sıralarında TEM Otoyolu Hadımköy mevkii Mahmutbey istikametinde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, bir otomobil ile TIR kazaya karıştı. O esnada seyir halinde olan Mehmet Soylu yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu TIR'a arkadan çaarparak kaza yaptı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı.

İNCELEME BAŞLATILDI



Yapılan çalışma sonucundan sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.



Kaza nedeniyle Mahmutbey istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.