TEM’de kontrolden çıkan araç takla attı: 3 yaralı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kaza, TEM Otoyolu Kirazlıyalı mevkisi İstanbul yönünde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DVJ 663 otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki bariyerleri aşarak takla attı.
Kazada sürücü ve 2 yolcu yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Otomobil ise çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı.
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