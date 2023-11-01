TEM’de kontrolden çıkan araç takla attı: 3 yaralı

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.



Otomobil ise çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı.