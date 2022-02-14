Temel gıda ürünlerinde KDV indirimi hangi ürünlerde geçerli?

Temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada "Böylece toplam indirim yüzde 14’ü bulacak" dedi. Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KDV İNDİRİMİ HANGİ ÜRÜNLERDE GEÇERLİ?

KDV indirimi uygulan temel gıda ürünleri listesi şöyle:



- pirinç, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri,



- su,



- çay,



- şeker,



- tuz,



- sıvı ve katı yağlar,



- kırmızı et,



- beyaz et,



- balık,



- süt,



- yoğurt,



- peynir,



- zeytin,



- yumurta,



- patates, soğan, biber, domates, salatalık gibi sebze ürünleri,



- meyveler,



- konserveler,



- turşu,



- salça,



- reçel,

- bal,



- pekmez,



- tahin helvası,



- fındık ezmesi,



- çikolata,



- lokum,



- bisküvi,



- kraker,



- gofret,



- pasta, kek, baklava, yufka,



- makarna, şehriye,



- tahıl gevreği,



- fındık, ceviz, Antep fıstığı, badem gibi kuruyemiş ürünleri,



- baharatlar,



- bebek mamaları.

GIDADA KDV İNDİRİMİ ENFLASYONA NE KADAR YANSIR?

