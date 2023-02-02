Temel Karamollaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir ziyarette bulundu.

Temel Karamollaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

, Genel Merkezi'nde 13 Şubat'ta gerçekleştirilecek 6'lı masa liderlerinin 12'nci toplantısı öncesi, 'nu ziyaret etti.

Karamollaoğlu'nu, Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek karşıladı. Basına kapalı toplantı, 1,5 saat sürdü.

Karamollaoğlu ve Kılıçdaroğlu, 6'lı masanın gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. 

Temel Karamollaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti - 1

Görüşme sonunda Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu'nu kapıya kadar uğurladı.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı da ziyaret eden SP lideri Karamollaoğlu, dün de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu ile bir araya gelmişti.

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