Temizlik görevlisi cami tuvaletinde bulduğu 7 milyon liralık çeki polise teslim etti

Alanya ilçesinde bir firmaya ait olduğu belirlenen çeki, sahibine ulaştırmak için polisin araştırmalarını sürdürdüğü öğrenildi.



“Tuvalete girdiğimde yerde bir zarf buldum. Zarfın içinde çek vardı. Zarfı önce oradaki görevliye, daha sonra ondan alarak akşam polise teslim ettim.” diyen Ateş, “Benim okumam yazmam yok ama bana söylediklerine göre çek 7 milyon liraymış. Daha önce başıma böyle bir şey gelmedi. Zarfın sahibi tuvalette düşürmüş. Polise teslim ettim. Çeki teslim ettiğim için çok mutluyum. Ailemizden böyle gördük. Haramda gözümüz yok.” ifadelerini kullandı.