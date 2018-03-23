Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Irak'ın Erbil kentine yapılacak tarifeli seferlerin 26 Mart’da başlayacağını duyurdu.
Ekşi, Twitter'daki resmi hesabından, Kuzey Irak hava sahasının açılmasıyla birlikte Erbil'e yapılacak seferlerin başlangıcına ilişkin açıklama yaptı.
Bilal Ekşi, "Erbil’e 26 Mart’da seferlere başlıyoruz. Seferimiz satışa açılmıştır" ifadelerine yer verdi.
THY Erbil'e uçuşları başlatıyor
Anadolu AjansıTürkiye
THY Genel Müdürü Ekşi, Erbil'e tarifeli seferlerin 26 Mart'ta başlayacağını bildirdi.
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Irak'ın Erbil kentine yapılacak tarifeli seferlerin 26 Mart’da başlayacağını duyurdu.