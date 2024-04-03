TIR ile taksi çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Yahyalı ilçesi Kirazlı Mahallesi Çat Kavşağı'nda plakaları öğrenilemeyen Aziz Aldanmaz yönetimindeki taksi ile M.K.Ü yönetimindeki TIR çarpıştı.

Kazada, taksi şoförü Aziz Aldanmaz ile araçta yolcu olarak bulunan Ş.U.S. (15) ve R.C. (14) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aziz Aldanmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aldanmaz'ın cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.