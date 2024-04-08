TIR'ın çarptığı 15 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sabah saatlerinde uluslararası İpekyolu üzerindeki Sanayi Sitesi mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Rozerin Nuda Özalp’a (15) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Rozerin’in hayatını kaybettiği belirlendi.
TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA
Savcılık incelemesinin ardından Rozerin’in cenazesi otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.
TIR şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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