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TIR'ın çarptığı 15 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Mardin'in Nusaybin ilçesi uluslararası İpekyolu üzerinde yolun karşısına geçerken TIR'ın çarptığı 15 yaşındaki Rozerin Nuda Özalp hayatını kaybetti. TIR şoförü gözaltına alındı.

TIR'ın çarptığı 15 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

'in Nusaybin ilçesinde sabah saatlerinde uluslararası İpekyolu üzerindeki Sanayi Sitesi mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Rozerin Nuda Özalp’a (15) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Rozerin’in hayatını kaybettiği belirlendi.

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Savcılık incelemesinin ardından Rozerin’in cenazesi otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

TIR şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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