Tokat'ta seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Tokat-Turhal karayolu Dimes mevkisinde, dün saat 19.30 sıralarında Turhal istikametine seyir halindeki otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Sürücü Ahmet Kara, motor kısmından yükselen alevleri fark ederek otomobili durdurdu.
Otomobilden inerek alevlere müdahale etmeye çalışan sürücü başarılı olamadı.
Yükselen alevleri gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Emniyet ekipleri karayolu üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
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