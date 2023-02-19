TOKİ İstanbul kuraya hak kazananlar ve reddedilenlerin isim listesi belli oldu: TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman, tarih belli oldu mu?

Toplu Konut İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden TOKİ İstanbul başvurusu kabul edilenlerin isim listesi yayınlandı.Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, TOKİ tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek İstanbul konut kurasına katılmaya hak kazandı.

﻿​KURA KATILIMINA HAK KAZANANLARIN İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul Avrupa Yakası'nda inşa edilecek sosyal konutlar için başvurusu kabul edilmeyen isimlerin listesi de paylaşıldı.

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