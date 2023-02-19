TOKİ İstanbul kuraya hak kazananlar ve reddedilenlerin isim listesi belli oldu: TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman, tarih belli oldu mu?

Toplu Konut İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden TOKİ İstanbul başvurusu kabul edilenlerin isim listesi yayınlandı.Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, TOKİ tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek İstanbul konut kurasına katılmaya hak kazandı.
KURA KATILIMINA HAK KAZANANLARIN İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul Avrupa Yakası'nda inşa edilecek sosyal konutlar için başvurusu kabul edilmeyen isimlerin listesi de paylaşıldı.
BAŞVURUSU İPTAL EDİLENLER İÇİN TIKLAYIN
KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
TOKİ İstanbul kura çekimi; Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerinde toplamda 50 bin konutu kapsıyor.
Henüz İstanbul TOKİ kura çekim tarihi belli olmadı. Tarihler açıklandığında haberimize ekleme yapacağız.
KURALARA ARA VERİLDİ
Tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilecek TOKİ kura çekilişleri ertelendi. 7-14 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ kura çekilişlerinin deprem nedeniyle ertelendiği açıklandı.