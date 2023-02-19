TOKİ İstanbul kuraya hak kazananlar ve reddedilenlerin isim listesi belli oldu: TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman, tarih belli oldu mu?

TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilenler ve iptal edilenler listesi ilan edildi. Bu gelişme ardından Arnavutköy, Başakşehir, Esenler'de inşa edilecek TOKİ konutlarının kura tarihi merak konusu oldu. Peki, TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman, tarih belli oldu mu?

TOKİ İstanbul kuraya hak kazananlar ve reddedilenlerin isim listesi belli oldu: TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman, tarih belli oldu mu?

Toplu Konut İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden İstanbul başvurusu kabul edilenlerin isim listesi yayınlandı.Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, TOKİ tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek İstanbul konut kurasına katılmaya hak kazandı.

﻿​KURA KATILIMINA HAK KAZANANLARIN İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul Avrupa Yakası'nda inşa edilecek sosyal konutlar için başvurusu kabul edilmeyen isimlerin listesi de paylaşıldı.

BAŞVURUSU İPTAL EDİLENLER İÇİN TIKLAYIN

TOKİ İstanbul kuraya hak kazananlar ve reddedilenlerin isim listesi belli oldu: TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman, tarih belli oldu mu? - 1

KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ İstanbul kura çekimi; Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerinde toplamda 50 bin konutu kapsıyor.

Henüz İstanbul TOKİ kura çekim tarihi belli olmadı. Tarihler açıklandığında haberimize ekleme yapacağız.

TOKİ İstanbul kuraya hak kazananlar ve reddedilenlerin isim listesi belli oldu: TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman, tarih belli oldu mu? - 2

KURALARA ARA VERİLDİ

Tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilecek TOKİ kura çekilişleri ertelendi. 7-14 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ kura çekilişlerinin deprem nedeniyle ertelendiği açıklandı.

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