Trabzon’da dalgalara kapılan gençlerden acı haber

Trabzon’un Beşikdüzü sahilinde fırtına sırasında cep telefonuyla görüntü çekerken dalgalara kapılan liseli iki gençten acı haber geldi. Ekipler, Uğurcan Korkmaz ve Emir Berke Aşık’ın cansız bedenlerine ulaştı.

Trabzon’da dalgalara kapılan gençlerden acı haber

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’un Karadeniz kıyısındaki ilçesi Beşikdüzü’nde, 27 Kasım’da dalgalara kapılarak kaybolan 2 lise öğrencisinin cesetlerine ulaşıldı.

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi sahilinde deniz fenerinin bulunduğu alanda, sebebiyle yükselen dalgalara kapılarak kaybolan Beşikdüzü Borsa İstanbul Fen Lisesi 10. sınıf öğrencileri Emir Berke Aşık ile Uğurcan Korkmaz’ı arama çalışmalarına, dün akşam havanın kararmasıyla verilen aranın ardından sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Trabzon’da dalgalara kapılan gençlerden acı haber - 1

Aramaların beşinci günündeki çalışmalarda, kayıp öğrencilerine cesetlerine ulaşıldı.

Uğurcan Korkmaz ve Emir Berke Aşık’ın cesetleri Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Arama çalışmaları sırasında bölgede bekleyişini sürdüren gençlerin yakınları, acı haber üzerine gözyaşı döktü.

VİDEO: TRABZON'DA İKİ GENÇ DALGALARA KAPILDI

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