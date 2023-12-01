Trabzon’da dalgalara kapılan gençlerden acı haber

Trabzon’un Karadeniz kıyısındaki ilçesi Beşikdüzü’nde, 27 Kasım’da dalgalara kapılarak kaybolan 2 lise öğrencisinin cesetlerine ulaşıldı.
İlçenin Cumhuriyet Mahallesi sahilinde deniz fenerinin bulunduğu alanda, fırtına sebebiyle yükselen dalgalara kapılarak kaybolan Beşikdüzü Borsa İstanbul Fen Lisesi 10. sınıf öğrencileri Emir Berke Aşık ile Uğurcan Korkmaz’ı arama çalışmalarına, dün akşam havanın kararmasıyla verilen aranın ardından sabah saatlerinde yeniden başlandı.
Aramaların beşinci günündeki çalışmalarda, kayıp öğrencilerine cesetlerine ulaşıldı.
Uğurcan Korkmaz ve Emir Berke Aşık’ın cesetleri Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Arama çalışmaları sırasında bölgede bekleyişini sürdüren gençlerin yakınları, acı haber üzerine gözyaşı döktü.
VİDEO: TRABZON'DA İKİ GENÇ DALGALARA KAPILDI
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