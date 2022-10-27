Trafik kazası geçiren Binali Yıldırım taburcu oldu

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Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren Binali Yıldırım, bugün taburcu oldu.

Yıldırım, hastaneden ayrılırken kazaya ve tedavi sürecine ilişkin bilgi verdi.

Azerbaycan'da geçirdiği kaza sonrası ilk müdahalelerin ardından Binali Yıldırım İstanbul'da bulunan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde getirilmişti.

Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar:



''Bundan tam bir hafta önce 20 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'a yaptığı ziyaret sebebiyle heyet halinde günübirlik ziyarete gitmiştik. Dönüş yolunda aracımız kaza yaptı.



''AĞIR BİR KAZA GEÇİRDİK''



Birkaç takla attık, ağır bir kaza geçirdik. Kaza sonucu başımda cerrahi müdahaleyi gerektiren bir kesik vardı. 2 defa ameliyat gerektirdi.



Ayrıca köprücük kemiği iman tahtasından ayrılmıştı, bu da halledildi. 2 kaburga kırığım vardı, bunlar da zaman içerisinde iyileşecek.



''TEDAVİMİZ EVDE DEVAM EDECEK''



Azerbaycan'da yapılan ilk müdahalelerin ardından memleketimize döndük. İyiyiz bundan sonraki tedavimiz evde devam edecek''