Trafik kazası geçiren Binali Yıldırım taburcu oldu

Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazası sonrası tedavisi tamamlanan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, taburcu oldu. Hastane ayrılışında ağır bir kaza geçirdiklerini ifade eden Yıldırım, ''Kaza sonucu başımda cerrahı müdahaleyi gerektiren bir kesik vardı. 2 defa ameliyat gerektirdi'' dedi ve bundan sonraki sürecin evde devam edeceğini açıkladı.

Trafik kazası geçiren Binali Yıldırım taburcu oldu

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Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren , bugün taburcu oldu. 

Yıldırım, hastaneden ayrılırken kazaya ve tedavi sürecine ilişkin bilgi verdi. 

Trafik kazası geçiren Binali Yıldırım taburcu oldu - 1 Azerbaycan'da geçirdiği kaza sonrası ilk müdahalelerin ardından Binali Yıldırım İstanbul'da bulunan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde getirilmişti. 

Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar:

''Bundan tam bir hafta önce 20 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'a yaptığı ziyaret sebebiyle heyet halinde günübirlik ziyarete gitmiştik. Dönüş yolunda aracımız kaza yaptı.

Trafik kazası geçiren Binali Yıldırım taburcu oldu - 2

''AĞIR BİR KAZA GEÇİRDİK''

Birkaç takla attık, ağır bir kaza geçirdik. Kaza sonucu başımda cerrahi müdahaleyi gerektiren bir kesik vardı. 2 defa ameliyat gerektirdi.

Ayrıca köprücük kemiği iman tahtasından ayrılmıştı, bu da halledildi. 2 kaburga kırığım vardı, bunlar da zaman içerisinde iyileşecek.  

''TEDAVİMİZ EVDE DEVAM EDECEK''

Azerbaycan'da yapılan ilk müdahalelerin ardından memleketimize döndük. İyiyiz bundan sonraki tedavimiz evde devam edecek''

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