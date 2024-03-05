Trafik kazası geçiren Mustafa Destici taburcu edildi: "Yerel seçim mayıs sonu, haziran başı olmalı"

Sağlık durumuna ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Mustafa Destici, “Ayağımda çatlağa bağlı ödem var. İlaç tedavisi görüyorum. O bölgeye dizlik taktık. Seçim süreci boyunca dizlik kullanacağım.” dedi.

“BU HAVA KOŞULLARINDA YEREL SEÇİMLERİN YAPILMAMASI LAZIM”



BBP’nin eski genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun 25 Mart’ta yaşamını yitirdiğini hatırlatan Destici, “Bu hava koşullarında aslında yerel seçimlerin yapılmaması lazım. Mümkünse mayıs ayı sonu, haziran ayı başı gibi ya da sonbaharın başı gibi yapılmasının daha uygun olacağını düşünüyorum.” dedi.



Destici, “Bu sadece bizim yapmış olduğumuz kazaya istinaden söylediğim bir şey değil. Hem seçime katılan partilerimiz, adaylarımız büyük zorluklar çekiyor hem de kış şartları eklenince süreç daha zor bir hale geliyor ve tabii ki kazalar da bir nevi kaçınılmaz bir son olarak karşımıza çıkıyor.” diye konuştu.



NE OLMUŞTU?



BBP lideri Mustafa Destici, seçim çalışmaları için gittiği Tokat’ta trafik kazası geçirmişti. Destici’nin makam aracı Reşadiye ilçesine 15 kilometre mesafede kaza yapmış, Destici’yle birlikte 3 kişi yaralanmıştı.