Konya’nın Seydişehir ilçesinde Hanım Arıcıoğlu yönetimindekiotomobil, Ulukapı Mahallesi Necati Kalaycıoğlu Caddesi'nde, Ferhat Yıldız'ın kullandığı otomobille çarpıştı.
Arıcıoğlu'nun aracında bulunan oğlu Enes Arıcıoğlu (14) hayatını kaybetti, yaralanan anne Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Diğer sürücü Ferhat Yıldız, gözaltına alındı.
Trafik kazasında anne yaralandı, oğlu yaşamını yitirdi
Anadolu AjansıTürkiye
Konya’nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu anne yaralandı, oğlu hayatını kaybetti.
Konya’nın Seydişehir ilçesinde Hanım Arıcıoğlu yönetimindekiotomobil, Ulukapı Mahallesi Necati Kalaycıoğlu Caddesi'nde, Ferhat Yıldız'ın kullandığı otomobille çarpıştı.