TRT spikeri maç anlatırken kalp krizi geçirdi: Erdoğan Arıkan'ın son durumu nasıl?

Keçiörengücü ile Sakaryaspor arasında oynanan TFF 1. Lig maçının anlatımı sonrası spiker Erdoğan Arıkan kalp krizi geçirdi. TRT Spor spikerinin Ankara'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.



ERDOĞAN ARIKAN'IN SAĞLIK DURUMU



TRT Spor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Spikerimiz Erdoğan Arıkan, bugün Keçiörengücü-Sakaryaspor maçının ardından rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştır. Kendisi şu an yoğun bakımda ve tedavisi devam etmektedir. Değerli spikerimize acil şifalar diliyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullandı.



TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da sosyal medya hesabından, "Duayen spikerimiz Erdoğan Arıkan, bugün bir maç anlatımının ardından rahatsızlanmış ve ivedi şekilde hastaneye kaldırılmıştır. Şu an yoğun bakımda tedavisi devam eden spikerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum." açıklamasını yaptı.



ERDOĞAN ARIKAN KİMDİR?



Erdoğan Arıkan, 1963 Sakarya doğumludur.



Yıldız Teknik Üniversitesi Kocaeli Meslek Yüksekokulu İşletme Bölümü mezunudur.



3 yıl Diyarbakır Radyosunda olarak görev yaptıktan sonra, halen devam eden spikerlik görevine başlamıştır.



2006 ve 2008 yılları Hürriyet Gazetesi Altın Kelebek Ödülü’nü kazanan Erdoğan Arıkan, yine 2006 yılında Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği’nin ödülüne “En İyi Program” kategorisinde sahip olmuştur.