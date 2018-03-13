TSK : Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin kent merkezi kuşatıldı

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Afrin'e yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın 53'üncü gününde kritik bir aşamaya geçildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin ilçe merkezinin kuşatmasını tamamladı ve sivillerin güvenli çıkışını kolaylaştıracak bir koridor hazırladı.



Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ""Harekat kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 12 Mart 2018 tarihinden itibaren Afrin kent merkezi kuşatılmış, müteakip harekat için kritik öneme sahip bölgeler ele geçirilmiştir" denildi. TSK ve ÖSO, dün 12 köyü kurtarmıştı.



TSK VE ÖSO, KUTANLI KÖYÜNÜ TERÖRİSTLERDEN ARINDIRDI



Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, dün akşamki açıklamasında 175'i köy, 37'si kritik nokta olmak üzere toplam 212 bölgenin kontrol altına alındığı, kurtarılan toplam alanın bin 102 kilometrekareye ulaştığını söylemişti.



Terör örgütü YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren terör örgütü, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletler'den de tepki görüyor.

SİVİLLER AFRİN'DEN BÖYLE AYRILIYOR (UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU)

