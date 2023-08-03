TSK’nın yeni komuta kademesi belli oldu | Genelkurmay Başkanlığına Orgeneral Metin Gürak atandı

365 ALBAYIN GÖREV SÜRELERİ 2 YIL UZATILDI

30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

24 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 365 albayın görev süreleri ise 2 yıl uzatıldı.

2 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2023'ten, 41 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2023'ten geçerli olarak emekliye sevk edildi.



Halen 266 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla 286 olacak.