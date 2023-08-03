TSK’nın yeni komuta kademesi belli oldu | Genelkurmay Başkanlığına Orgeneral Metin Gürak atandı

Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki terfi ve atamaların belirlendiği Yüksek Askeri Şura toplantısı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen toplantı 3 saat sürdü.
Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yeni komuta kademesi belirlendi.
METİN GÜRAK GENELKURMAY BAŞKANLIĞINA GETİRİLDİ
Alınan karara göre; Genelkurmay Başkanı olarak Orgeneral Metin Gürak atandı. Gürak, 2'nci Ordu Komutanı olarak görev yapıyordu.
İKİ KUVVET KOMUTANI EMEKLİYE SEVK EDİLDİ
Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever yaş haddi nedeniyle, Hava Kuvvetleri Komutanı Atilla Gülan ise kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.
Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, görevine devam edecek.
BAYRAKTAROĞLU VE KADIOĞLU KUVVET KOMUTANI OLDU
YAŞ toplantısında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun getirilmesi kararlaştırıldı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ise Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu getirildi.
365 ALBAYIN GÖREV SÜRELERİ 2 YIL UZATILDI
30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.
24 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 365 albayın görev süreleri ise 2 yıl uzatıldı.
2 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2023'ten, 41 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2023'ten geçerli olarak emekliye sevk edildi.
Halen 266 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla 286 olacak.
30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere, Kara Kuvvetleri Komutanlığından korgeneraller İrfan Özsert ve Kemal Yeni orgeneralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığından Korgeneral İsmail Güneykaya orgeneralliğe; Kara Kuvvetleri Komutanlığından tümgeneraller Zorlu Topaloğlu, Sezai Öztürk ve Mustafa Oğuz korgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tümamiral İbrahim Özdem Koçer koramiralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığından tümgeneraller Erdoğan Gür ve İsmail Üner korgeneralliğe terfi ettirildi.
Kara Kuvvetleri Komutanlığından tuğgeneraller Burhan Aktaş, Mehmet Özeren, Özkan Ulutaş, Mehmet Yasin Kalın, Faruk Metin, Mehmet Cafer Aksoytürk, Ertan İnaltekin, Subutay Adaş, Murat Ataç, Hurşit Ağırcan, Mücahit Zorlutuna, Ahmet İbiş, Hakan Tunç ve Osman Alp tümgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığından tuğamiraller Mehmet Baybars Küçükatay, Alper Yeniel, İsmail Güldoğan, Refik Levent Tezcan, Ramazan Özoğul ve Hüseyin Tığlı tümamiralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığından tuğgeneraller Kemal Turan, Hayrettin Koca ve Ertunç Ertufanlı tümgeneralliğe yükseltildi.
Açıklamada, "Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin milletimize, devletimize, Silahlı Kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını dileriz. Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılacak olan general, amiral ve albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, hayatlarının yeni dönemlerinin aileleri ile birlikte sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.
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