Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, okulların açılması ve yaz tatilin sona ermesiyle trafikte yoğunluk oluşacağını belirterek, "Şehir içi trafik, servis araçlarının da trafiğe girmesiyle eski yoğun haline dönecek. Bu yüzden tatil dönüşü yollarda ve şehir içi trafikteki yoğunluğa dikkat edilmeli" ifadesini kullandı.



Apaydın, yazılı açıklamasında, trafik kazalarının en çok bayramlarda ve tatil dönüşlerinde yaşandığına dikkati çekti.



Kurban Bayramı tatilinde 192 kazada 147 kişinin öldüğü ve 702 kişinin yaralandığının bilgisini veren Apaydın, bu rakamların son 10 yılın Ramazan ve Kurban bayramlarında gerçekleşen en yüksek bilançosu olduğunu bildirdi.



Apaydın, okulların açılması ve yaz tatilinin sona ermesiyle trafikte yoğunluğun oluşacağını belirterek, "Şehir içi trafik, servis araçlarının da trafiğe girmesiyle eski yoğun haline dönecek. Bu yüzden tatil dönüşü yollarda ve şehir içi trafikteki yoğunluğa dikkat edilmeli" ifadesini kullandı.

KAZA SAYISI İKİYE KATLANDI



Geçen yıl eylülde kaza sayısının bir önceki yıla göre 2 katına çıkarak 36 bin 497'ye ulaştığını anımsatan Apaydın, "Dileriz bu yıl eylülde bu kadar yüksek kaza sayılarıyla karşılaşmayız." temennisinde bulundu.



Sürücülere uyarılarda da bulunan Apaydın, şunları kaydetti:



"Trafik kazalarına neden olan en önemli konulardan birisi anlık dikkatsizlik. Direksiyon başında telefon kullanmak ise bunu tetikleyen en büyük unsur. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun her vatandaşın emniyet kemeri takmasını sağlayıp, direksiyon başında telefon kullanımını bitirme hedefini destekliyoruz. Vatandaşlarımızın artık bu konuda bilinç sahibi olması lazım. Trafik kurallarına, tabelalara uyulmalı ve aşırı hızdan muhakkak kaçınılmalı. Kendimizi ve sevdiklerimizi düşünerek artık cep telefonu kullanımını direksiyondayken bırakmalıyız."

