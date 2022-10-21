TTK yönetimi maden kazasından 9 yıl sonra hakim karşısında

Bartın Amasra'da 41 işçinin yaşamını yitirdiği maden kazasından sonra, diğer kazalardaki hukuki süreç de gündemde.



Önümüzdeki salı günü, Zonguldak'ta yeni bir dava başlayacak. 9 yıl önce, 8 madencinin ölümüne neden olan kazada, Anayasa Mahkemesi kararının ardından, dönemin Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) yönetimi ilk kez hakim karşısına çıkacak.



TTK Kozlu Müdürlüğü'ne ait maden ocağında, 7 Ocak 2013'te, yerin 630 metre altında ani metan gazı püskürmesi sonucu taşeron firmada çalışan 8 işçi hayatını kaybetti.

24 BİN LİRA PARA CEZASI

Yargılamada dönemin Kozlu Müessese Müdürü, bugünün TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Bu daha sonra 24 bin lira para cezasına çevrildi.



28 KİŞİ HAKKINDA TAKİPSİZLİK KARARI



Savcılık ikisi eski bakan, altısı TTK üst yöneticisi toplam 28 kişi hakkında takipsizlik kararı verdi. Ancak avukatlar hukuki takibi bırakmadı.

AYM'nin bireysel başvurya ilişkin verdiği 'yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiği' kararı üzerine dönemin TTK yöneticilerinin yargılanmasının önünü açtı.

"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA, TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA"

Aralarında dönemin TTK Genel Müdürü Rıfat Dağdelen'in de olduğu 6 yöneticinin, görevi kötüye kullanmak, taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak suçlamasıyla yargılanmasına 25 Ekim'de başlanacak.

