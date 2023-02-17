Tüm ailesini kaybetti, depremde kaybolan 13 yaşındaki kızı İrem Karaca'yı arıyor

Fatih Karaca, enkazda bulanamayan kızını morglarda ve hastanelerde aradı ancak bir ize rastlayamadı.



Baba Karaca, "Anne, hanım, kızım ya da oğlum diye ağlayamıyorum. En azından kızım bulunsun. Metanetimi her zaman korudum ancak biri olursa yaşam kaynağım olur. Hepsinin bir anda hayatını kaybetmesi çok kötü oldu, o evden bir tek geriye ben kaldım. Milyonda bir ihtimal dahi olsa kızımın ölü ya da diri bulunmasını istiyorum" diyerek yaşadığı acıyı anlattı.



Baba Karaca, İslahiye’de depremden sonra güvenlik kamerasına yansıyan görüntüdeki kişinin kızı olma ihtimalinin yüksek olduğunu da belirtiyor.



Fatih karaca, bir an önce kızının izini bulmayı istiyor.