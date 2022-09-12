Tunç Soyer'in 9 Eylül'deki sözlerine CHP'den destek

9 Eylül'deki sözleri nedeniyle eleştirilen CHP İzmir Belediye Başkanı'na partisi destekte bulundu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlama programında yaptığı konuşma tartışmaya neden olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e, ''Bu ülkede kimse Cumhuriyet'i, Osmanlı ile çarpıştırmıyor. Ama bu millet; İstanbul’u düşmana teslim edenleri, ardından da İngiliz zırhlılarına binip gerisin geri kaçanları ecdadı olarak kabul etmez'' diyerek destek verdi.



Öztrak, MYK toplantısı devam ederken gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



CHP PM ÜYESİNİN DİYARBAKIR SÖZLERİ

Parti meclisi üyesi Nevaf Bilek'in, Diyarbakır Olağanüstü İl Kongresi'nde kullandığı "Türkiye Kürdistanı" ifadesinin parti görüşü olmadığını da söyleyen Öztrak şu açıklamalarda bulundu:

''CHP görüşlerini genel başkanımız, parti sözcüsü ve grup başkan vekilleri açıklar. Bu çerçevede resmi görüşümüzü açıklıyorum. Diyarbakır kadim Türkiye Cumhuriyet'i şehridir. Diyarbakırlı kardeşlerimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu ve saygın kardeşleridir''



BAHÇELİ'NİN ENFLASYON SÖZLERİ

Öztrak'a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Enflasyon çıktığı gibi inecektir" sözleri de soruldu.



''Bahçeli, insanların ne yaşadığının farkında değil'' diyerek sözlerine ''Hayal aleminde yaşayan siyasetçiye ben ne diyeyim, en güzel cevabı milletimiz sandıkta verecektir'' diyerek devam etti.