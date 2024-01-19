Haber: Erce Tiren
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, seçim çalışmalarına başladı.
Sabah namazında Ankara'da Hacı Bayram Veli Camisi'nde seçmenle biraraya gelen Altınok vatandaşlarla sohbet ettikten sonra Anıtkabir'i ziyaret etti.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) İl Başkanlıklarına da giden Altınok projelerini açıklamaya başladı.
Ankara'da trafiğin çekilmez bir hale geldiğini belirten Altınok, "Ankaralı çile çekiyor." dedi.
"KİMSEYİ İŞTEN ÇIKARMAYACAĞIZ"
Altınok seçilmesi durumunda belediye çalışanlarına zam yapılacağını da söyledi.
"Hiçbir Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan kardeşimizin ekmeğiyle, çoluğunun çocuğunun rızkıyla oynamayacağız ve işten çıkarmayacağız." diyen Altınok, belediye çalışanlarının da maaşlarına zam yapacaklarını dile getirdi.
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