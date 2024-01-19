Turgut Altınok seçim çalışmalarına başladı

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Turgut Altınok, sahaya inerek seçim çalışmalarına başladı. Altınok'un ilk vaadi ise trafik sorunun çözümü oldu.

Turgut Altınok seçim çalışmalarına başladı
Turgut Altınok kimdir? AK Parti Ankara Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok kaç yaşında ve nereli?

Turgut Altınok kimdir? AK Parti Ankara Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok kaç yaşında ve nereli?

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Haber: Erce Tiren

AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, seçim çalışmalarına başladı.

Sabah namazında 'da Hacı Bayram Veli Camisi'nde seçmenle biraraya gelen Altınok vatandaşlarla sohbet ettikten sonra Anıtkabir'i ziyaret etti.

Turgut Altınok seçim çalışmalarına başladı - 1

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) İl Başkanlıklarına da giden Altınok projelerini açıklamaya başladı.

Ankara'da trafiğin çekilmez bir hale geldiğini belirten Altınok, "Ankaralı çile çekiyor." dedi.

"KİMSEYİ İŞTEN ÇIKARMAYACAĞIZ"

Altınok seçilmesi durumunda belediye çalışanlarına zam yapılacağını da söyledi.

"Hiçbir Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan kardeşimizin ekmeğiyle, çoluğunun çocuğunun rızkıyla oynamayacağız ve işten çıkarmayacağız." diyen Altınok, belediye çalışanlarının da maaşlarına zam yapacaklarını dile getirdi.

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