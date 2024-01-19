Turgut Altınok seçim çalışmalarına başladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) İl Başkanlıklarına da giden Altınok projelerini açıklamaya başladı.



Ankara'da trafiğin çekilmez bir hale geldiğini belirten Altınok, "Ankaralı çile çekiyor." dedi.



"KİMSEYİ İŞTEN ÇIKARMAYACAĞIZ"



Altınok seçilmesi durumunda belediye çalışanlarına zam yapılacağını da söyledi.



"Hiçbir Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan kardeşimizin ekmeğiyle, çoluğunun çocuğunun rızkıyla oynamayacağız ve işten çıkarmayacağız." diyen Altınok, belediye çalışanlarının da maaşlarına zam yapacaklarını dile getirdi.

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