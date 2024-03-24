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Türk Hava Yolları, 10 yıl sonra Libya seferlerine başlıyor

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Türk Hava Yolları'nın (THY) 10 yıl aradan sonra gelecek hafta ülkesine seferlere başlayacağını açıkladı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de Libya'ya haftada 3 sefer yapılacağını ve biletlerin satışa açıldığını duyurdu.

Türk Hava Yolları, 10 yıl sonra Libya seferlerine başlıyor

Başbakanı Dibeybe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Elhamdülillah, yaklaşık 10 yıllık bir aradan sonra , önümüzdeki haftadan itibaren Libya seferlerine yeniden başlayacak." ifadelerini kullandı.

THY'nin Libya uçuşlarına başlamasının ülkesindeki istikrarın göstergesi olduğuna dikkati çeken Dibeybe, bu adımın atılmasında katkısı bulunan ülkesindeki Sivil Havacılık Kurumu ile tüm ilgili kurumlara teşekkür etti.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Libya'ya seferlerimiz başlıyor. Haftada 3 sefer yapacağız. Seferlerimiz satışa açılmıştır." ifadelerini kullandı.

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