Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 47 işçi alımı yapacak: TCDD işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde istiham edilmek üzere İstanbul Havalimanı Gar Müdürlüğüne 42 istasyon operasyon işçisi
işe alınacak. Ayrıca Kayseri, Mersin, Afyonkarahisar, İstanbul ve Kocaeli il sınırlarında bulunan işyerlerine kaynakçı sanat kolunda 5 eski hükümlü istihdam edilecek.
İşgücü talepleri İŞKUR’da 14.08.2023-18.08.2023 tarihleri arasında
yayınlanacak.
OPERASYON İŞÇİSİ BAŞVURU ŞARTLARI
İŞKUR’da yayımlanan işgücü taleplerine başvuru yapacak adayların;
- Belirtilen meslek yüksekokulu programlarından mezun olması gerekmektedir.
- İlan tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.
KAYNAK İŞÇİSİ BAŞVURU ŞARTLARI
Kaynak işçisi olarak başvuru yapacak adayların;
a) Ortaöğretim meslek lisesi Metal İşleri bölümü, Meslek yüksekokulu Metal İşleri veya Kaynak Teknolojisi programlarından mezun olması
b) Diğer ortaöğretim bölümlerinden başvuru yapacakların ise,
11UY0014-3 Alüminyum Kaynakçısı (Seviye 3)
11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı (Seviye 3)
11UY0016-4 Kaynak Operatörü (Seviye 4) mesleki yeterlilik veya
Kaynakçılık ustalık belgelerinden birine sahip olması gerekmektedir.
İlan tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.
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