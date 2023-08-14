Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 47 işçi alımı yapacak: TCDD işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

OPERASYON İŞÇİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

İŞKUR’da yayımlanan işgücü taleplerine başvuru yapacak adayların;



- Belirtilen meslek yüksekokulu programlarından mezun olması gerekmektedir.



- İlan tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.



KAYNAK İŞÇİSİ BAŞVURU ŞARTLARI



Kaynak işçisi olarak başvuru yapacak adayların;



a) Ortaöğretim meslek lisesi Metal İşleri bölümü, Meslek yüksekokulu Metal İşleri veya Kaynak Teknolojisi programlarından mezun olması



b) Diğer ortaöğretim bölümlerinden başvuru yapacakların ise,



11UY0014-3 Alüminyum Kaynakçısı (Seviye 3)

11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı (Seviye 3)

11UY0016-4 Kaynak Operatörü (Seviye 4) mesleki yeterlilik veya

Kaynakçılık ustalık belgelerinden birine sahip olması gerekmektedir.





İlan tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.

