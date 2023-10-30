Türkiye genelindeki 128 diri fayda yeni proje | Eski depremler mercek altında

PROJE 2 YIL SÜRECEK



Bu verilerin, farklı senaryolara bağlı olarak oluşabilecek tahmini en büyük deprem büyüklüğünü saptamada kritik öneme sahip olduğunu söyleyen Bakan Kacır, 128 fay segmentinin analiz edilmesinin 2 yıl süreceğini açıkladı.



Bakan Kacır, projenin Türkiye’deki deprem araştırmaları için bir okul görevi göreceğini anlattı.



Kacır, afet ve acil durum yönetimi alanında ortak çalışma atmosferine katkı sunmak adına TÜBİTAK ve AFAD arasında bir protokol de imzalayacaklarını, ayrıca “Kuşadası Körfezi İçindeki Fayların Depremselliğinin ve Aktif Tektonik Özelliklerinin Yüksek Çözünürlüklü Deniz Tabanı Ölçümleri ile Belirlenmesi” projesinin sonuçlarını açıklayacaklarını belirtti.



İzmir depreminin ardından başlatılan çalışmayla Kuşadası Körfezi’nde ayrıntılı fay haritası çıkarma imkanına kavuşulduğunu anlatan Bakan Kacır, “Tarihte bu bölgede gerçekleşmiş depremlerin jeolojik izlerine ulaştık. Yürüttüğümüz projelerde elde ettiğimiz veriler ışığında bu bölgede gerçekleşebilecek depremleri en az hasarla atlatacağız.” şeklinde konuştu.