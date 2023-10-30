Türkiye genelindeki 128 diri fayda yeni proje | Eski depremler mercek altında

“Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırma Platformu”nun tanıtım ve imza töreni, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlendi.
Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Merkezi (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Maden ve Teknik Arama (MTE) Genel Müdürü Vedat Yanık, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Yücel Yılmaz ve üniversite rektörleri ile araştırmacıları katıldı.
DEPREM HARİTASI GÜNCELLENECEK
Proje ile diri faylar ve fay segmentleri üzerinde paleosismoloji temelli çalışmalar yürütülerek, “Türkiye Deprem Tehlike Haritası” güncellenecek.
Bakan Kacır, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) koordinatörlüğünde, AFAD ve MTA iş birliğinde gerçekleştirilecek proje ile Türkiye diri faylarının paleo-sismolojik özelliklerinin inceleneceğini söyledi.
Projeyle birlikte, diri fayların bulundukları bölgelerde, yerleşim alanlarını etkileyebilecek nitelikte deprem senaryolarının ortaya konulacağını söyleyen Bakan Kacır, “Diri fayların geometrilerini, depremlerin tekrarlanma periyotlarını, son yüzey kırılması tarihlerini ve kayma hızlarını ve her bir depremdeki ortalama kayma miktarını belirlemeyi hedefliyoruz.” dedi.
PROJE 2 YIL SÜRECEK
Bu verilerin, farklı senaryolara bağlı olarak oluşabilecek tahmini en büyük deprem büyüklüğünü saptamada kritik öneme sahip olduğunu söyleyen Bakan Kacır, 128 fay segmentinin analiz edilmesinin 2 yıl süreceğini açıkladı.
Bakan Kacır, projenin Türkiye’deki deprem araştırmaları için bir okul görevi göreceğini anlattı.
Kacır, afet ve acil durum yönetimi alanında ortak çalışma atmosferine katkı sunmak adına TÜBİTAK ve AFAD arasında bir protokol de imzalayacaklarını, ayrıca “Kuşadası Körfezi İçindeki Fayların Depremselliğinin ve Aktif Tektonik Özelliklerinin Yüksek Çözünürlüklü Deniz Tabanı Ölçümleri ile Belirlenmesi” projesinin sonuçlarını açıklayacaklarını belirtti.
İzmir depreminin ardından başlatılan çalışmayla Kuşadası Körfezi’nde ayrıntılı fay haritası çıkarma imkanına kavuşulduğunu anlatan Bakan Kacır, “Tarihte bu bölgede gerçekleşmiş depremlerin jeolojik izlerine ulaştık. Yürüttüğümüz projelerde elde ettiğimiz veriler ışığında bu bölgede gerçekleşebilecek depremleri en az hasarla atlatacağız.” şeklinde konuştu.
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