Türkiye, İngiltere ve Ukrayna savunma bakanlarından üçlü toplantı

Türkiye, İngiltere ve Ukrayna savunma bakanları, Brüksel'de üçlü toplantıda bir araya gelerek güncel konuları ele aldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 16.06.2022 - 10:30

Türkiye, İngiltere ve Ukrayna savunma bakanlarından üçlü toplantı

Milli Savunma Bakanı , NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'deki temaslarını sürdürüyor.

İkili görüşmelerin ardından Bakan Akar, ve savunma bakanları ile üçlü toplantıda bir araya geldi.

Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov arasındaki görüşmede, bölgesel savunma ve güvenlik konularında bilgi alışverişinde bulunuldu, Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.

Bu kapsamda, Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl yüklü gemilerin, güvenli bir şekilde ülke dışına çıkarılması, A400M uçaklarının 'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları da görüşüldü.

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