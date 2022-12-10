Türkiye-Rusya görüşmesinde PKK/YPG ile mücadele vurgusu

Dün İstanbul'da, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Vershinin ile bir araya gelmişti. Görüşmeye ilişkin Dışişleri Bakanlığı, Rus ve Türk heyetler arasındaki görüşmelerde Tahıl koridoru anlaşması, Ukrayna ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.

Türkiye-Rusya görüşmesinde PKK/YPG ile mücadele vurgusu

, 'yla yaptığı siyasi istişarelerde / konusunda imzalanan mutabakat zaptının hükümlerinin yerine getirilmesi beklentisini yineledi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada; görüşmede Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemine vurgu yapıldığı belirtildi. PKK/YPG/PYD terör örgütüyle mücadelede Türkiye'nin kararlılığı yinelendi. Rusya'dan Ekim 2019'da imzalanan mutabakat zaptının hükümlerine uyması yönündeki beklenti dile getirildi.

Görüşmede Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de ele alındı. Açıklamaya göre Türkiye Doğu Akdeniz’de ve Ege’de barış ve istikrarın sürmesi için provokasyonlardan kaçınılmasının, uluslararası antlaşmalara aykırı faaliyetlere son verilmesinin önemini vurguladı.

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