Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Feyzi Apaydın yazılı açıklama yaptı.
Sıkışıklığın trafikte tahammülsüzlük ve kural ihlaline yol açtığını belirten Feyzi Apaydın, Türkiye'nin trafik sıkışıklığında dünyada ilk 10 içinde yer aldığını söyledi.
Apaydın, "Özellikle Ramazan ayında oruçlu olmanın ve kan şekerinin düşmesi sebebiyle asabiyet, yorgunluk daha çok yaşanıyor. Trafikte insanların canını tehlikeye atmamak için her zaman dikkatli olmalıyız" ifadelerini kullandı.
Türkiye trafik sıkışıklığında dünyada ilk 10 içinde
NTV HaberTürkiye
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nun araştırmasına göre, Türkiye trafik sıkışıklığında dünyada ilk 10'da yer alıyor.
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Feyzi Apaydın yazılı açıklama yaptı.