Türkiye'de 4 çalışandan 1'i 'sessiz istifa' etti

Türkiye'de her dört çalışandan biri 'sessiz istifa' sürecinde olduğunu söylüyor.

Sessiz istifa kavramı son dönemde dünyada yaygınlaştı.



Kavram, çalışanın işyerinde işin en azını yapması, yapılması gerekenler dışında hiçbir şey yapmaması ve daha az sorumluluk alması anlamına geliyor.



Youthall'un araştırmasına göre, Türkiye’de de çalışanların yüzde 24’ü şu an sessiz istifa sürecini yaşıyor, yüzde 46,7'si ise bu kavrama yatkın.



Gençlerin yüzde 15’i bu yaklaşıma yatkın değilim derken, ne olduğunu bilmiyorum diyenlerin oranı 14,3’te kaldı.



Çalışanları bu duruma sürükleyen nedenlerin başında "düşük maaş" geliyor.



Yüzde 35 oranında verilen düşük maaş yanıtını, yüzde 21,7 ile iş-özel hayat dengesizliği, yüzde 15 ile iş tanımının net olmaması, yüzde 14,2 ile kariyer yollarının kapalı olması ve yüzde 7,9 ile uzun mesai saatleri takip ediyor.



Araştırmaya katılan çalışanların yüzde 58,1’i çalışma hayatlarında iş-yaşam dengesini kuramadıklarını belirtirken “Bunu başarabiliyorum” diyenlerin oranı yüzde 41,9 oldu.



Araştırmada, çalışanlara işyerine aidiyet duyguları da soruldu.



Dönemsel olarak hissiyatının değiştiğini söyleyenlerin oranı yüzde 48, kendini ait hissetmeyenlerin oranı yüzde 33,5 iş yerine kendini ait hissedenlerin oranı ise sadece yüzde 18,5 olarak kaydedildi.