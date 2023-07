Türkiye'de bir ayda 55 kişi deniz, göl ve göletlerde boğuldu

'SUDA ŞAKALAŞMAYIN' UYARISI



Bitlis AFAD Müdürü Erdal Tunçtan, havaların ısınmasıyla vatandaşların deniz, baraj, gölet ve sulama kanallarına girerek serinlemek istediğini söyledi.



Özellikle baraj ve sulama kanallarına serinlemek amacıyla giren vatandaşların boğulmayla karşı karşıya kaldığını anlatan Tunçtan, "Vatandaşlarımız serinlemek amacıyla ilimizde Van Gölü'nü, barajları ve sulama kanallarını tercih ediyor ama dikkat edilmesi gereken kurallar var. Yasak ve tehlikeli sulara, barajlara, göletlere ve sulama kanallarına kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yüzme bilmeyenlerin yanında yüzme bilen ebeveynlerinin olması şart. Bu konuda anne ve babalarımıza büyük görev düşüyor." dedi.



Arkadaşlarıyla serinlemek için suya girenlerin şakalaşmaması gerektiğinin altını çizen Tunçtan, "İnsanlar suda arkadaşlarıyla şakalaşırken boğulmasına sebep olabilmektedir. Yüzme bilmeyenlerin kendi başına suya girmemesi gerekir. İyi bir yüzücü olsa da suda ayağına kramp girebilir, akıntıya kapılabilir. Suda çırpınan birini görenler hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber vermeli. İnsanların hayatını tehlikeye sokmadan sudaki kişiye halat, ip veya sırık uzatarak yardımda bulunabilir. Yüzme bilmeyenler paniğe kapılıyor. Paniğe kapılan insanlarımız suda çırpındıkça farkında olmadan batıyor. Suyun debisi bir metre de olsa paniğe kapılan vatandaşlarımız yüzme bilmiyorsa, o panikle kıyıdan uzaklaşarak boğulabiliyor. Yüzme bilmiyorsanız suya girmeyin, girseniz bile kıyıda kalın ve mutlaka yanınızda büyüğünüz olsun." diye konuştu.



Tunçtan, şunları kaydetti:



"Son veriler, 20 yaş ve altındaki gençlerimizin boğulmalarında artış olduğunu göstermektedir. Bunun da en büyük sebebi hem yasaklı olan gölet ve barajlara girmeleri hem de yüzme bilmemelerinden kaynaklı. Oyun oynandığında yüzme bilmeyenler suyun altına girerek o panik ve korkuyla bir daha suyun yüzeyine çıkamamakta ve boğulmalar meydana gelebilmektedir."



"İLK ANDA YAPILACAK MÜDAHALE ÇOK ÖNEMLİ"



Van İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı İlk Yardım Eğitmeni Ahmet Kurban ise yaz mevsiminde dikkatsizlik, tedbirsizlik, belirlenen kurallara uyulmaması ve yasak olan bölgelerde denize girilmesi gibi nedenlerle boğulma olaylarında artış olduğunu ifade etti.



Gevaş ve Tuşba ilçelerinde yakın tarihte Van Gölü'nde 4 kişinin yaşamını yitirdiğini anımsatan Kurban, şu uyarılarda bulundu:



"Vatandaşlar serinlemek için deniz, göl, dere ve barajlara giriyor. Bu nedenle birçok boğulma vakasıyla karşılaşıyoruz. Bu tür vakalarda ilk anda yapılacak müdahale çok önemli. İlk yardım bilgisi olan vatandaşların boğulma riski yaşayanlara o an müdahale etmesi hayatta kalmalarını sağlayabilir. Bu yüzden tüm vatandaşların ilk yardım konusunda bilinçlenmesi gerekiyor. Boğulma tehlikesi yaşayan kişiyi kurtarmaya çalıştığımızda öncelikle sakin olmamız lazım. Can havliyle hızlı hareket eden kişi, o an sizi de suyun dibine çekebilir. Vakanın bilinci kapalı, solunumu ve kalbi durmuşsa sağlık ekipleri gelene kadar suni teneffüs ve kalp masajı yapılması gerekir."