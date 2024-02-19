Türkiye'de bir ilk: Maden suçları soruşturma bürosu kuruldu

Türkiye'nin en önemli kömür maden ocaklarının bulunduğu Zonguldak'ta, kaçak maden ocağı suçları, yaralanma ve ölümlerle sonuçlanan iş kazalarının daha iyi soruşturulması için "Maden Suçları Soruşturma Bürosu" kuruldu. Büronun, bu alanda Türkiye'de ilk olduğu belirtildi.

Türkiye'de bir ilk: Maden suçları soruşturma bürosu kuruldu

Zonguldak'ta Cumhuriyet Başsavcılığı, "Maden Suçları Soruşturma Bürosu" kurdu. Kurulan büro, kentte, sıklıkla yaşanan yaralanmalı ve ölümlü maden kazalarının yanı sıra kaçak maden ocaklarıyla ilgili soruşturmaları da yürütecek.

Büronun kurulmasıyla maden ve madencilik kaynaklı suçlara yönelik soruşturma yürüten Cumhuriyet savcıları ile kolluk güçlerinin koordineli şekilde çalışması, soruşturmaların da daha hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi planlanıyor.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, kurulan büronun bu alanda 'de ilk olduğu ifade edildi.

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