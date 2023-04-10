Türkiye'de 5 ilde hava kirliliği alarmı

NTV- Tuana Çiftçi

Hava kirliliğinin tehlike seviyesi artarken fabrika dumanları, egzoz gazlar, yangınlar ve birçok etken artışa neden olmaya devam ediyor.

Temiz Hava Hakkı Platformu'nun raporuna göre, Türkiye'de hava kalitesi en düşük iller arasında sırasıyla Batman, Iğdır, Ağrı, Şırnak ve Malatya yer aldı.

En temiz havanın ölçüldüğü il ise Hakkari oldu.

"CİDDİ MİKTARDA TOZ EMİSYONU"

Temiz Hava Platformu Koordinatörü Deniz Gümüşel, her ilde fosik yakıtların çok yüksek düzeylerde tüketildiğini dile getirdi.

Örneklerle durumu açıklayan Gümüşel, "Batman'da bir petrol rafinerisi ve petrol rafinerileri yüksek miktarlarda işlemleri sırasında petrolü refine ederken çok ciddi miktarlarda toz emisyonuna havaya salıyorlar." dedi.

Gümüşel, Iğdır'daki hava kirliliğinin önemli bir kısmının kentteki kömürden ısınma nedeniyle sobalarda yakılan kömürden kaynaklandığını belirtti.

DEPREM BÖLGESİNDE HAVA KİRLİLİĞİ

Deprem bölgesindeki toz kirliliğinin asbest olmak üzere birçok tehlikeye neden olduğuna değinen Gümüşel, "Hatay'da İskenderun merkezde bulunan istasyondan aldığımız veriler bölgede çok ağır bir toz kirliliğinin olduğunu söylüyor." dedi.

Gümüşel, şöyle devam etti:

"Hatay'da İskenderun merkezde bulunan istasyondan aldığımız veriler bölgede çok ağır bir gene toz kirliliğinin olduğunu söylüyor."

Öte yandan raporda; kanser, kalp-damar, KOAH gibi hastalıklara yol açan hava kirliliğinin ruh sağlığı ve uyku düzenini de olumsuz etkilediğine yer verildi.