Yunanistan'a kaçan FETÖ'cü Türkiye'ye gönderildi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden tutuksuz olarak yargılandığı sırada Yunanistan’a kaçan eski TRT çalışanı Ertan R, Yunan polisleri tarafından saatlerce kötü muamele gördüğünü söyledi.

Yunan sınır güvenliği tarafından kişisel eşyalarına ve kimliğine el konulduğunu ifade eden Ertan R, burada kendisine bir işlem yapılmadığını ve Mısırlı insan kaçakçıları aracılığıyla Türkiye’ye gönderildiğini söyledi.



“KÖPEK GİBİ MUAMELE GÖRDÜM”

Yunanistan'da kaldığı birkaç saat boyunca kendisine insanlık dışı davranışlarda bulunulduğunu belirten Ertan R, “Kaçma girişimimden dolayı bir pişmanlığım olmadı. Asıl pişmanlığım Yunanistan tarafına geçince köpek gibi muamele gördüğüm içindir. Yunanlılar hakkımızda hiçbir resmi işlem yapmadı. Gayri resmi olarak bizi Türkiye'ye gönderdiler. Kişisel eşyalarımızı aldılar. Hatta yanımızda bulunan kadınlara çıplak arama yaptılar. Saatlerce Yunanistan'da kaldık. Temel ihtiyaçlarımızı da karşılamadılar. Polislerin yüzü kapalıydı. Bu nedenle yüzlerini dahi göremedik” ifadelerine yer verdi.

Eski TRT çalışanı olan 39 sanığın yargılandığı dava, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Karara bağlanan davanın sanıkları arasında yer alan Ertan R., hakkındaki adli kontrol hükümlerini ihlal ettiğinin belirlenmesi üzerine yeniden kaçma şüphesi olduğu gerekçesiyle tutuklandı.