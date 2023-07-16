Türkiye’nin en sıcak yerleri belli oldu

Türkiye sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Ülke genelinde etkili olan yüksek sıcaklıklar, Antalya’yı da vurdu.



Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde seyrettiği şehirde, hem kent sakinleri hem de tatilciler zor anlar yaşadı. Özellikle kalabalık görüntüsüyle dikkat çeken ünlü Konyaaltı Sahili’nde yoğunluğun az olduğu görüldü.



Dün ölçülen sıcaklıklarla; Türkiye'nin en sıcak yeri, 45,9 derece ile Antalya'nın Kaş ilçesi Çavdır Orman Sahası ve Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Zeytinalanı Ekip Orman Deposu oldu.



Antalya ve Muğla'yı 45,7 derece ile Şırnak'ın Cizre ilçesi takip etti.



Diğer yandan Antalya'nın Manavgat ilçesinde sıcaklık 44,7, Aksu ve Konyaaltı'nda 44,3, kent merkezinde ise 44,1 derece olarak ölçüldü.



Kentte, bugün ve yarın da sıcaklığın 40 derece üzerinde seyredilmesi bekleniyor.