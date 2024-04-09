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TUS sonuçları 2024: TUS/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS/1) sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında, bu yılın ilk TUS sınavı sonuçları için tarih belli oldu. Peki, TUS/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?

TUS sonuçları 2024: TUS/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 sonuçları için bekleyiş sürüyor. 17 Mart tarihinde yapılan TUS sınavının ardından, sınava katılım sağlayan adaylar gözlerini sonuç tarihlerine çevirdi. İşte ayrıntılar.

2024 TUS SONUÇLARI NE ZAMAN?

tarafından 17 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yılın ilk TUS sınavının sonuçları merak ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 takvimi sonrasında TUS sonuçları için tarih açıklandı.

Buna göre; TUS 17 Nisan 2024 tarihinde açıklanacak.

TUS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

17 Nisan 2024 tarihinden itibaren adaylar sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.

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