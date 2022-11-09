Üç aylar ne zaman? Regaib Kandili hangi güne denk geliyor? (2023 dini günler takvimi)

Mübarek üç aylara kısa bir zaman kala birçok kişi tarih araştırmalarına başladı. Müslüman coğrafyası tarafından önem arz eden üç aylar, bu yıl yine ibadetler ve dualarla geçecek. Üç ayların içinde yer alan Regaib Kandili'nin de ne zaman, hangi gün olduğu merak ediliyor. Peki, üç aylar ne zaman? Regaib Kandili hangi güne denk geliyor?

Üç aylar ne zaman? Regaib Kandili hangi güne denk geliyor? (2023 dini günler takvimi)

2023 yılı dini günler takviminin yayımlanmasıyla birlikte, üç aylar ve kandil tarihleri belli oldu. Tüm İslam camiası tarafından beklenen üç aylar, Receb ayıyla birlikte başlayacak. Peki, üç aylar ne zaman? Regaib Kandili hangi güne denk geliyor?

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimi sonrasında üç ayların başlangıç tarihi belli oldu.

Buna göre; Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayacak.

Üç aylar ne zaman? Regaib Kandili hangi güne denk geliyor? (2023 dini günler takvimi) - 1

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

- 26 Ocak Perşembe

- 17 Şubat Cuma

– 6 Mart Pazartesi

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi

Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba

Aşure günü – 28 Temmuz Cuma

Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı

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