Ücretsiz HPV aşısına 85 binden fazla başvuru

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Dairesi Başkanlığı ve Hıfzısıhha Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen HPV Aşı Uygulaması Projesi hayata geçirildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, HPV aşısı için 85 binden fazla başvuru aldıklarını belirterek yeni dozlar geldikçe aşılamanın devam edeceğini belirtti.

Ücretsiz HPV aşısına 85 binden fazla başvuru
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Sağlık Dairesi Başkanlığı Sağlık ve Hıfzısıhha Şube Müdürlüğü tarafından (İnsan Papilloma Virüsü) Aşı Uygulaması yürütülüyor.

Uygulamadan ilk etapta İstanbul'da ikamet eden ve sosyoekonomik yoksunluk çeken 9-26 yaş arasındakiler yararlanabilecek.

Aşı için belirlenen kriterleri taşıyan ve başvuruları onaylanan İstanbullular, İBB Sağlık Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Şehzadebaşı Tıp Merkezi, Darülaceze Tıp Merkezi ve Esenyurt Bütünleşik Halk Sağlığı Merkezleri'nde aşılarını ücretsiz yaptırabilecek.

85 BİNDEN FAZLA BAŞVURU

İBB Başkanı ise sosyal medyadan uygulamaya ilişkin son durumu paylaştı.

HPV aşısı için 85 binden fazla başvuru aldıklarını ifade eden İmamoğlu, ilk aşıların yapıldığını belirtti.

İBB Başkanı, yeni dozların geldikçe aşılamanın süreceğini aktardığı paylaşımında "Önleyici halk sağlığı çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

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