Uludağ ve Kartalkaya’da mevsimin ilk kar yağışı (Pazar günü yoğun kar bekleniyor)

Kış turizminin önemli merkezleri Uludağ ve Kartalkaya’da mevsimin ilk kar yağışı düştü.
Uludağ’da dün etkili olan yağmur, sabaha karşı yerini kara bıraktı.
Hava sıcaklığının en yüksek 3, en düşük ise 1 derece olarak ölçüldüğü Uludağ’da, yağış karla karışık yağmur şeklinde devam ederken, meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Uludağ’da mevsimin ilk yoğun kar yağışı, 19 Kasım Pazar günü bekleniyor.
Karla karışık yağmurun bugün öğleden sonra biteceğini ve yarın kar yağışı beklenmediğini belirten meteoroloji yetkilileri, cumartesi günü öğle saatlerinde başlayacak olan sağanağın, gece saatlerinde kara döneceğini ve pazar günü gün boyu kar yağışının etkili olacağını bildirdi.
Hava sıcaklığının ise pazar günü sıfırın altında 5 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.
ULUDAĞ'DA KAYAK SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kayak sezonunun, kar yağışına bağlı olarak aralık ayı ortasında başlamasının öngörüldüğü Uludağ'da, geçen yıl mevsimin ilk karı, 22 Eylül’de yağmıştı.
Hava sıcaklığının düştüğü Kartalkaya’da da mevsimin ilk karı düştü.
Yüksek kesimlerdeki yağmur, yerini kar yağışına bıraktı.
Köroğlu Dağları’nın zirvesinde yer alan 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi’nde de hava sıcaklığı, sıfır derecenin altına düştü.
Burada etkili olan yağmur, kara dönüştü.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece olarak ölçüldüğü Kartalkaya’da, kayak pistleri ve yeşil alanlar karla kaplandı.
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